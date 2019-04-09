Во Львове фрагмент фасада упал на женщину, которая пересаживала цветы на балконе

Фрагмент фасада упал на жительницу Львова в дома по ул.Кулиша, она обратилась за медпомощью.

Как сообщает во вторник пресс-служба Львовского городского совета, 53-летння женщина пересаживала цветы на балконе своей квартиры, в это время ей на плечи упал фрагмент фасада.

"Женщина поехала в больницу. Сотрудники коммунального предприятия осмотрели дом и не обнаружили аварийных элементов", - цитирует пресс-служба главу Галицкой райгосадминистрации Андрея Зозулю.

Как сообщалось, 8 апреля с фасада дома напротив Львовского горсовета на площади Рынок осыпалась штукатурка и кирпичи. В результате инцидента никто не пострадал.