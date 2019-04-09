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14:23 09.04.2019

В ЦИК Израиля назвали незаконной скрытую видеосъемку выборов

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В ЦИК Израиля назвали незаконной скрытую видеосъемку выборов

Центральная избирательная комиссия Израиля на фоне проходящих во вторник парламентских выборов заявила о противозаконности скрытой видеосъемки избирательного процесса, сообщает во вторник израильская газета "Таймс оф Исраэл".

Такое заявление было сделано после того, как полиция и сотрудники избирательных участков обнаружили, что сотни наблюдателей и членов партии "Ликуд" попытались пронести скрытые камеры на избирательные участки в городах, населенных арабами.

"Работникам избирательных участков и другим лицам запрещено снимать голосующих или избирательный процесс. Съемка разрешена только в исключительных случаях с целью сообщения (о выявленных нарушениях - ИФ)", - приводит издание выдержки из заявления ЦИК.

"Полиция должна быть проинформирована о случаях незаконной видеозаписи избирательного процесса", - подчеркнули в комиссии.

В свою очередь, премьер-министр Израиля и глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, который ранее сам проголосовал на выборах, заявил, что выступает за открытую легальную съемку избирательного процесса. По его словам, она "обеспечивает проведение честных выборов".

"Камеры должны быть везде, и не скрытые", - отметил израильский премьер.

В Израиле во вторник проходят парламентские выборы. Избирательные участки по всей стране открылись в 7:00 мск и будут работать до 22:00.

Окончательные результаты выборов будут опубликованы в течение восьми дней после завершения голосования.

Теги: #цик #выборы #израиль
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