В Одесской области при получении взятки задержан прокурор, которого "просили" помочь лидеру ОПГ, владельцу арсенала боеприпасов

Оперативники управления защиты экономики (УЗЭ) в Одесской области разоблачили и задержали во время получения неправомерной выгоды в $10 тыс. прокурора Белгород-Днестровской местной прокуратуры, который получил эти средства от организованной преступной группировки с тем, чтобы помочь при определении меры пресечения, не связанной с арестом.

Как сообщает управление защиты экономики департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в Одесской области на странице в Фейсбуке в понедельник, правоохранители установили, что за совершение мошеннических действий была разоблачена ОПГ, в том числе ее организатор. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В дальнейшем подозреваемый обратился к прокурору с предложением, чтобы за $10 тыс. вознаграждения сотрудники Белгород-Днестровской местной прокуратуры не возражали против изменения меры пресечения при рассмотрении апелляционной жалобы (за изменение меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест). К реализации этой "схемы" приобщили посредника.

7 апреля правоохранители задержали прокурора во время получения $10 тыс. неправомерной выгоды. Все противоправные действия прокурора, организатора ОПГ и посредника задокументированы оперативниками УЗЭ в Одесской области под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

Кроме того, во время проведения мероприятий по документированию коррупционной деятельности правоохранители обнаружили место нахождения арсенала оружия, принадлежащего лидеру ОПГ, из тайника изъяли 577 единиц боеприпасов (гранаты, гранатометы, тротиловые шашки и др.). Изъятые боеприпасы направлены на исследование, их происхождение устанавливается.

Прокурор Белгород-Днестровской местной прокуратуры задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.