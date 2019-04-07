США вывели свои войска из Ливии из-за осложнения ситуации в стране

Африканское командование ВС США (AFRICOM) вывело свой контингент из Ливии в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране, охарактеризовав этот шаг как "разумное военное планирование".

"Контингент сил США, поддерживающих командование США в Африке, временно перебазировался в ответ на ухудшения условий безопасности на местах", говорится в заявлении, размещенном в аккаунте AFRICOM в Twitter.

Командование не уточнило размер контингента войск или место, куда они были передислоцированы.

"Мы продолжим следить за обстановкой на местах и, при необходимости, будем оценивать целесообразность возобновления военного присутствия США", - сказал представитель AFRICOM Нейт Херринг.

Ранее на этой неделе командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с Х.Хафтаром.