В Сумской области за кражу нефти из трубопровода задержали трех мужчин

В Сумской области неподалеку от с.Кашпуры Роменского района в момент кражи нефти из трубопровода правоохранители задержали трех мужчин на автомобиле "КАМАЗ", а также изъяли инструменты для несанкционированной врезки в нефтепровод, сообщила прес-служба Национальной полиции области.

"В ходе проведения оперативных мероприятий, ночью 6 апреля, полицейские задержали трех человек. Злоумышленники перегоняли нефтепродукты в специально обустроенный для этого автомобиль "КАМАЗ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время осмотра транспортного средства, под тентом полицейские обнаружили емкость объемом 20 кубических метров, которая была на треть наполненная нефтепродуктами. Также к емкости был подсоединен шланг с краном, который шел от нефтепровода.

В настоящее время правоохранители проводят следственно-оперативные действия и принимают меры по установлению круга причастных к преступлению лиц. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.2. ст.185 (Оконченное покушение на совершение кражи, совершенная по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.