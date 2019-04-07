Активность "желтых жилетов" во Франции снижается, свидетельствует статистика МВД

Манифестации движения "желтых жилетов" в ходе 21-й протестной акции собрали в субботу, 6 апреля, по всей Франции 22,3 тыс. человек, в том числе в Париже - 3,5 тыс., сообщило министерство внутренних дел страны.

В прошлую субботу, 30 марта, было зарегистрировано 33,7 тыс. по стране в целом, из них в Париже - 4 тыс.

Как и обычно, организаторы оспаривают эти данные и заявляют, что их сторонников на улицах французских городов на этот раз было 73,4 тыс. А во время предыдущей акции они насчитали 102,7 тыс. участников.

К завершению акции префектура полиции Парижа заявила о 43 задержаниях и 14,9 тыс. превентивных контролей и досмотров, хотя французские СМИ называют эти данные предварительными.

Некоторая напряженность возникла в финальной точке одной из манифестаций в парижском квартале Дефанс, когда полиция потребовала, чтобы протестующие расходились. Вместе с тем, по сообщению телеканала TF1, серьезные инциденты в эту субботу во французской столице зарегистрированы не были при массовом присутствии полицейских и жандармов.

Телеканал BFMTV назвал слабой мобилизацию "желтых жилетов" в эту субботу в Бордо - одном из главных оплотов движения, где на этот раз участвовало значительно меньше, чем обычно, манифестантов - около 1,5 тыс.

Небольшая напряженность отмечена в другом знаковом центре "желтых жилетов" - Тулузе.

СМИ сообщили о столкновениях манифестантов с силами порядка и о применении полицией слезоточивого газа в Руане. Некоторые осложнения отмечены в Лилле.