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05:45 05.04.2019

Трамп назвал кандидата на пост главы управления по делам малого бизнеса США

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Трамп назвал кандидата на пост главы управления по делам малого бизнеса США

Кандидатом на должность руководителя Управления малого бизнеса США стала Джовита Карранса, сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"Я рад сообщить, что новым администратором управления по делам малого бизнеса (SBA) будет назначена Джовита Карранса. Она заменит Линду Макмахон, которая проделала выдающуюся работу", - написал Д.Трамп.

"Джовита была великим казначеем Соединенных Штатов - и я с нетерпением жду ее прихода в мой кабинет!", - добавил он.

Казначей Дж.Карранса является главным советником министра финансов США Стивена Мнучина. Занимала пост замглавы управления по делам малого бизнеса с декабря 2006 года по январь 2009 года.

Д.Трамп и Л.Макмахон объявили на прошлой неделе, что Л.Макмахон покинет свой пост главы управления по делам малого бизнеса до 12 апреля.

Теги: #кандидат #сша #назначения #трамп
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