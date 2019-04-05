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02:00 05.04.2019

Президент Эстонии предложит лидеру партии Реформ сформировать новое правительство

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Президент Эстонии предложит лидеру партии Реформ сформировать новое правительство

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) предложит председателю победившей на парламентских выборах партии Реформ Кае Каллас (Kaja Kallas) сформировать новое правительство.

"Президент встретится в пятницу в Кадриорге (где расположена резиденции главы государства) с председателем партии Реформ Каей Каллас, которой предложит сформировать правительство", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

Согласно Конституции, премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas) объявил в четверг об уходе правительства в отставку в связи с началом работы нового состава парламента, избранного 3 марта.

Еще до выборов глава государства пообещала, что поручит сформировать новое правительство председателю партии, получившей наибольшее число депутатских мандатов.

Победителем на выборах стала праволиберальная, представляющая интересы крупного капитала партия Реформ во главе с председателем К.Каллас и получившая 34 мандата из 101.

Однако местные политологи сомневаются, что ей удастся сформировать новую коалицию, так как войти с реформистами в правящий союз согласилась только Социал-демократическая партия с 10 мандатами. Это означает, что эти политические организации со своими 44 мандатами не смогут сформировать правительства большинства.

В то же время партия Центра, получившая 26 мандатов, уже заручилась согласием Консервативной народной партии (19 мандатов) и партии "Отечество" (12 мандатов) войти в правящий союз. Обладая 57 мандатами, эти три партии смогут сформировать правительство большинства. Как ожидается, о содержании коалиционного договора и о распределении министерских портфелей эти три партии сообщат в субботу.

Теги: #президент #правительство #эстония
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