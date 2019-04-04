Движение транспорта по мосту им.Патона частично ограничат 5-8 апреля

С 12:00 5 апреля по 22:00 8 апреля в связи с выполнением работ по ремонту покрытия на мосту через Днепр имени Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении б-ра Дружбы Народов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на КК "Киевавтодор".

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения", - говорится в сообщении, распространенном в четверг утром.