В Голосеевском районе произошел взрыв автомобиля, есть пострадавший

Правоохранители выясняют обстоятельства взрыва автомобиля в Голосеевском районе Киева, в результате чего пострадал один человек, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева в Facebook.

"Около 2 часов ночи в Голосеевское управление полиции поступило сообщение о том, что на улице Вильямса взорвалась машина. На вызов выехали следственно-оперативные группы главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и врачи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия полицейские обнаружили поврежденное транспортное средство "Шевроле Эванда", принадлежащий местной жительнице. По предварительной информации, в результате взрыва один человек получил ранения и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Следственный отдел Голосеевского управления полиции расследует уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители отрабатывают место совершения преступления и прилегающую территорию для установления всех обстоятельств и очевидцев происшествия.