События

15:03 29.03.2019

Директор ГБР Труба указал в е-декларации за 2018 год 1,4 млн грн доходов

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Директор ГБР Труба указал в е-декларации за 2018 год 1,4 млн грн доходов

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба подал электронную декларацию за 2018 год, в которой задекларировал 1 млн 371 тыс. 001 грн доходов.

Согласно е-декларации, размещенной в Едином государственном реестре деклараций, заработная плата Р.Трубы в 2018 году составила 993 тыс. 175 грн, проценты на банковский вклад – 7 тыс. 133 грн, банковские бонусы – 31 грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав – 62 грн, доход от отчуждения недвижимого имущества – 370 тыс. 600 грн, а его жена за прошлый год задекларировала 501 тыс. 179 грн.

Также он задекларировал 140 тыс. 893 грн на банковских счетах и 60 тыс. грн наличных средств, а его жена – 28 тыс. 522 грн на банковских счетах.

Р.Труба владеет земельным участком 2,5 кв. м, а также 50% еще двух земельных участков 420 и 8 574 кв. м в Городоцком районе Львовской области, а также арендует квартиру в Киеве 72 кв. м (заплатил за прошлый год 170 тыс. грн).

Его жена владеет частью квартиры во Львове общей площадью 85,8 кв. м, еще одной квартирой во Львове площадью 53,5 кв. м, а также вместе с семьей пользуется двумя земучастком 900 и 135 кв. м и домом 299,3 кв. м во Львовской области.

У главы ГБР нет автомобиля, а его супруга владеет автомобиль Honda CR-V 2013 года выпуска.

Теги: #гбр #декларация #украина #труба
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