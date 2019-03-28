Пять человек, впрыгнувших из окон горящего небоскреба в Дакке, разбились насмерть

По меньшей мере пять человек погибли из-за пожара в небоскребе в столице Бангладеш Дакке, передают в четверг местные СМИ.

По данным изданий, они погибли из-за травм, полученных после того, как выпрыгнули из окон горящего здания. Врачи констатировали смерть людей, когда их доставили в местные больницы.

По последним данным, спасателям удалось эвакуировать 35 человек.

Пожар вспыхнул около часа дня по местному времени в небоскребе в бизнес-квартале Дакки. Причина возгорания устанавливается.