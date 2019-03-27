Книги российских издательств, вошедших в санкционный список, не будут ввозиться в Украину

Государственный комитет телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) останавливает выдачу субъектам хозяйствования разрешений на ввоз книг из России, изготовленных издательствами, которые вошли в санкционный список.

"…на срок применения специальных экономических санкций приостановлено действие разрешений, выданных ранее, на ввоз на таможенную территорию Украины издательской продукции от юридических лиц государства-агрессора, попавших под санкции", - говорится в сообщении пресс-службы Госкомтелерадио.

Отмечается, что соответствующий приказ ведомство утвердило после введения в действие указом президента Украины решения от 19 марта 2019 года Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкций)".

В частности, не будет ввозиться издательская продукция ООО "ТД Алгоритм", ЗАО "Книжный мир", ООО "Издательство "Эксмо", ООО "Издательство "Вече", ООО "Издательство Центрполиграф", ООО "Издательство "Яуза", ООО "Издательство "АСТ", ООО "Издательский дом "Питер", ООО "Яуза-пресс".

Соответствующие изменения будут внесены в информационно-телекоммуникационную систему органов доходов и сборов и в Реестр издательской продукции государства-агрессора, разрешенной к ввозу и распространению на территории Украины.

Как сообщалось, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) включил в список юридических лиц, к которым применяются дополнительные санкции, 11 российских издательств.