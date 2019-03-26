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22:20 26.03.2019

В Boeing протестировали самолеты 737 MAX с обновленной системой MCAS

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В Boeing протестировали самолеты 737 MAX с обновленной системой MCAS

Компания Boeing осуществила тестовые полеты самолета модели 737 MAX с обновленной системой Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS, "Увеличение характеристик системы маневрирования"), сообщает во вторник американское телевидение.

По его информации, полеты прошли в районе Сиэтла.

Эти полеты авиалайнеров состоялись после того, как в субботу пилоты с помощью симуляторов протестировали обновленную систему MCAS. В тестировании при помощи симуляторов приняли участие пилоты трех американских авиакомпаний - Southwest Airlines, American Airlines и United Airlines, а также двух иностранных авиакомпаний, названия которых СМИ не указывают.

Безопасность Boeing-737 MAX была поставлена под сомнение после того, как самолеты этого типа потерпели два крушения менее чем за пять месяцев.

В конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

Boeing-737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта текущего года, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

В результате многочисленные страны мира запретили пролеты самолетов этого типа в своем воздушном пространстве, авиакомпании отказались от их использования, аннулировали ранее сделанные заказы на их приобретение.

Как сообщалось, Минтранс США проводит расследование в отношении того, на каком основании американское Управление гражданской авиации санкционировало эксплуатацию самолетов Boeing-737 семейства МАХ. Расследование касается, главным образом, системы MCAS. По данным властей, именно эта система могла стать причиной катастроф в Индонезии и Эфиопии. Ее внедрение стало необходимым из-за особенностей конструкции нового Boeing.

Теги: #полеты #сша #boeing
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