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17:38 26.03.2019

Евросоюз решил повысить безопасность автомобилей

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Евросоюз решил повысить безопасность автомобилей

Новые технологии безопасности с 2022 года станут обязательными для транспортных средств на территории ЕС для защиты пассажиров, пешеходов и велосипедистов.

Руководящие институты ЕС достигли во вторник временного политического соглашения о пересмотре Общих правил дорожной безопасности.

Новые обязательные функции безопасности уже существуют у автомобилей высшего класса, а через четыре года они станут обязательными.

Для легковых автомобилей, микроавтобусов, грузовиков и автобусов это средства предупреждения о сонливости и снижении внимания водителя (например, использовании смартфона за рулем), интеллектуальная помощь в соблюдении скоростного режима, обеспечение безопасности с помощью камер или датчиков, а также установка регистратора данных на случай аварии ("черного ящика").

Для легковых автомобилей и микроавтобусов - помощь в поддержании полосы движения, усиленное экстренное торможение и краш-тест улучшенных ремней безопасности.

Для грузовиков и автобусов - особые требования для улучшения прямого обзора водителей и устранения слепых зон, а также системы обнаружения и пешеходов и велосипедистов, особенно при поворотах.

Политическое соглашение подлежит утверждению Европарламентом и Советом ЕС.

Комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка, промышленности и предпринимательства Эльжбета Беньковска отметила в этой связи, что обязательное оснащение европейских транспортных средств передовыми функциями безопасности способно оказать такое же революционное воздействие, как в свое время внедрение ремней безопасности.

Каждый год в ЕС с его полумиллиардным населением на дорогах гибнут 25 тыс. человек, и подавляющее большинство этих несчастных случаев вызвано человеческой ошибкой.

Теги: #ес #безопасность #автомобили
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