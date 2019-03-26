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14:54 26.03.2019

Ryanair запустит рейсы из Одессы - Омелян

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Ryanair запустит рейсы из Одессы - Омелян

Ryanair, крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы, будет осуществлять рейсы из Одессы, написал на своей странице министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Наконец, можно сказать об этом официально: да, Ryanair полетит в Одессу и Харьков! Спасибо, Петр Порошенко!", - написал министр.

В то же время в системе бронирования Ryanair по состоянию на 14.30 вторника рейсы из Одессы отсутствуют.

Как сообщалось, на конференции в Харькове во вторник, 26 марта, Ryanair анонсировала начало полетов их Харькова в Краков и Вильнюс с 17 июня и 27 октября соответственно.

Ранее Ryanair заявляла о планах в 2019 году открыть пять новых рейсов из Украины: в Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Манчестер (Великобритания), Софию (Болгария) и Пафос (Кипр) по два раза в неделю.

Теги: #омелян #ryanair #украина #одесса
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