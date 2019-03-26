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01:32 26.03.2019

Харьковчанин обнаружил в сарае 4кг вещества, похожего на ртуть

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В Основянский отдел полиции Харькова обратился 40-летний местный житель, который во время уборки в сарае на территории частного дома  обнаружил железный бидон с веществом, похожим на ртуть.

"По адресу выезжала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции и работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. На месте происшествия правоохранители обнаружили около 4 кг вещества, похожего на ртуть. Когда и как этот бидон попал в сарай заявитель объяснить не смог, так как ранее сарай принадлежал его покойному дедушке", - сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Спасатели вывезли обнаруженное вещество, чтобы его утилизировать.

В результате происшествия пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.

Информация о случившемся зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Основянского отдела полиции. Проверка продолжается.

Теги: #обнаружение #украина #ртуть #харьков
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