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11:18 25.03.2019

Украина предложила Москве провести 30 марта обмен заложников по формуле "25 на 25"

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Украина предложила Москве провести 30 марта обмен заложников по формуле "25 на 25"

Украинская сторона предложила Российской Федерации 30 марта провести обмен 25 украинцев, удерживаемых РФ, в обмен на 25 осужденных в Украине россиян, заявляет первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Мы с Евгением Кирилловичем Марчуком – представителем Украины в Трехсторонней контактной группе – направили 16-ое письмо представителю России в Трехсторонней контактной группе Грызлову с предложением 30 марта осуществить освобождение заложников и политзаключенных", - сказала И.Геращенко украинским телеканалам в понедельник.

"Мы предлагаем, чтобы они немедленно забрали 25 россиян в обмен на 25 украинцев – политзаключенных Кремля. И остается неизменной наша позиция: забрать 19 наших с оккупированных территорий, мы готовы помиловать 72 сепаратиста", - добавила она.

И.Геращенко отметила, что для этого необходимо согласие российской стороны.

Теги: #обмен #заложники #ткг #геращенко
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