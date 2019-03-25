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00:36 25.03.2019

Полиция расследует кражу печати на избирательном участке на Харьковщине

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Полиция расследует кражу печати на избирательном участке на Харьковщине

Полиция начала уголовное производство по факту пропажи печати на избирательном участке в с.Раздолье Харьковской области.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, в Первомайский ОП обратилась секретарь избиркома и сообщила, что председатель комиссии потеряла печать.

"Председатель... объяснила (правоохранителям - ИФ), что в последний раз она пользовалась печатью 20 марта. 22 марта она взяла ее у секретаря для того, чтобы составить соответствующие документы по охране общественного порядка во время выборов. Уже прибыв в Первомайский отдел полиции женщина обнаружила отсутствие печати в своей сумке. При каких обстоятельствах она исчезла, председатель объяснить не может", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #печать #уик #украина #харьковская #кража
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