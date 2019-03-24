Полиция Крыма объявила подозрение двум боевикам-участникам НВФ

Двум мужчинам, которые принимали участие в осаде украинских военных объектов во время аннексии Крыма в 2014 году объявлено о подозрении по двум статьям, сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

"Оба мужчины участвовали в осаде украинских военных объектов во время аннексии Крыма в 2014 году. Злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу.

Сотрудники следственного отдела полиции Крыму осуществляют расследование всех фактов противоправных действий, совершенных на территории полуострова участниками НЗФ.

"В ходе следствия правоохранители получили достаточно доказательств причастности 49-летнего мужчины к участию в преступной группировке "Самооборона Крыма", – отметили правоохранители.

Полицейские установили, что в феврале 2014 он принимал активное участие в захвате здания ВР АР Крым, а затем - совершал действия, направленные на изменение границ территории Украины. Кроме того, он участвовал в осаде воинской части А-2398 полуострова и ее захвате.

Второй мужчина также являлся боевиком так называемой "Самообороны Крыма". Однако кроме совершения действий, направленных на изменение границ территории Украины, 49-летний мужчина принимал участие в осаде Штаба ВМС Украины в Севастополе в течение марта 2014 года. В том же Севастополе он участвовал в захвате военной части А-1668.

"Сейчас органом досудебного расследования получено достаточно доказательств причастности мужчин к совершению указанных преступлений. Поэтому боевикам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины", – резюмировали в ведомстве.