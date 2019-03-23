События

11:16 23.03.2019

В Харькове задержан уроженец Горловки, воевавший против ВСУ в составе "военной разведки Новороссии"

1 мин читать
В Харькове задержан уроженец Горловки, воевавший против ВСУ в составе "военной разведки Новороссии"

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области задержали боевика, принимавшего участие в боевых действиях против Украины на стороне так называемой "ДНР".

"Оперативники спецслужбы установили, что уроженец и бывший житель оккупированной Горловки Донецкой области в феврале 2015 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористической организации "ДНР" и получил позывной "Куб". В составе так называемой военной разведки Новороссии он принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины", - сообщает пресс-центр СБУ в субботу.

По информации спецслужбы, в начале этого года мужчина решил переехать на постоянное место жительства в Харьков и, чтобы легализоваться, попытался получить дубликаты своих личных документов, которые якобы были потеряны.

Сотрудники СБУ установили место временного проживания мужчины в Харькове и провели санкционированный обыск, в ходе которого изъяли боевую гранату РГД-5 и тротиловую шашку весом 400 граммов.

Мужчина задержан.

Теги: #оос #харьков #россия #украина #горловка #разведка #сбу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:08 23.03.2019
Медик 24 ОМБр погиб от пули снайпера на Донбассе

Медик 24 ОМБр погиб от пули снайпера на Донбассе

11:46 23.03.2019
В Широкино обнаружен склад неучтенных боеприпасов

В Широкино обнаружен склад неучтенных боеприпасов

11:32 23.03.2019
Сенатор США Блэкберн прибыла в Украину для обсуждения вопросов украинско-американского военного партнерства – посольство

Сенатор США Блэкберн прибыла в Украину для обсуждения вопросов украинско-американского военного партнерства – посольство

11:12 23.03.2019
Место голосования на выборах президента Украины изменили уже 181,6 тыс. граждан – глава ЦИК

Место голосования на выборах президента Украины изменили уже 181,6 тыс. граждан – глава ЦИК

10:31 23.03.2019
В Киеве в результате конфликта после ДТП водитель обстрелял автомобиль оппонента

В Киеве в результате конфликта после ДТП водитель обстрелял автомобиль оппонента

10:14 23.03.2019
В столице в течение дня ожидаются сильные порывы ветра

В столице в течение дня ожидаются сильные порывы ветра

09:05 23.03.2019
На Софиевской площади 30 марта стартует фестиваль "Французская весна в Украине"

На Софиевской площади 30 марта стартует фестиваль "Французская весна в Украине"

08:46 23.03.2019
Харьковский апелляционный суд оставил под стражей лейтенанта полиции, подозреваемого организации сбыта наркотиков

Харьковский апелляционный суд оставил под стражей лейтенанта полиции, подозреваемого организации сбыта наркотиков

08:12 23.03.2019
В ряде областей Украины обесточенными остаются 94 населенных пункта

В ряде областей Украины обесточенными остаются 94 населенных пункта

08:00 23.03.2019
Устойчивое общество может отражать любые вызовы в условиях агрессии РФ - глава МинВОТ

Устойчивое общество может отражать любые вызовы в условиях агрессии РФ - глава МинВОТ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский военный, еще один ранен

Хакеры рассылали фейковые письма от имени Авакова с "правилами поведения" для полицейских в пользу одного из кандидатов в президенты

СБУ в сжатые сроки даст правовую оценку визиту Бойко и Медведчука к одному из лидеров РФ

Готовится вброс "фейковой" переписки руководства СБУ и МВД накануне выборов президента

В РФ готовится провокация с задержанием украинских контрабандистов российской продукции военного назначения – нардеп Тымчук

ПОСЛЕДНЕЕ

Астана станет "Сияющим правителем", скорее всего, в понедельник

Токаев утвердил переименование Астаны в Нур-Султан

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае достигло 64 человек

Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский военный, еще один ранен

Во Львове задержали группу наркоторговцев

В суд направлено обвинение против кассира банка, продававшей инвестиционные монеты "в обход" кассы

На кладбище в Харькове найдено тело младенца

Ряд стран Латинской Америки дал старт новому международному объединению

В 2019 году в Днепропетровской области будет построено пять новых детских садов

Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз 17 российских книг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА