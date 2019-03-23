Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский военный, еще один ранен

Боевики незаконных вооруженных формирований шесть раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"22 марта российские оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. При этом пять раз применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 88 мин. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинских защитников обстрелян дважды из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи с.Водяное, из снайперского оружия - в районе н.п. Новомихайловка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики провели четыре обстрелы дважды из минометов калибра 120 мм, а также с минометов 82-го калибра - вблизи с.Новоалександровка, из минометов калибра 120 мм - в районе н.п. Новозвановка, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Золотое-1.

Как отмечается, ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным украинской разведки, 22 марта огнем ликвидировано три боевика и пять ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.