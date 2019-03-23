События

07:24 23.03.2019

Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский военный, еще один ранен

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Боевики незаконных вооруженных формирований шесть раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"22 марта российские оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. При этом пять раз применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 88 мин. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинских защитников обстрелян дважды из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи с.Водяное, из снайперского оружия - в районе н.п. Новомихайловка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики провели четыре обстрелы дважды из минометов калибра 120 мм, а также с минометов 82-го калибра - вблизи с.Новоалександровка, из минометов калибра 120 мм - в районе н.п. Новозвановка, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Золотое-1.

Как отмечается, ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным украинской разведки, 22 марта огнем ликвидировано три боевика и пять ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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