События

06:37 23.03.2019

Во Львове задержали группу наркоторговцев

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Сотрудники полиции задержали четверых участников группы, занимавшейся сбытом наркотиков и психотропных веществ во Львове, информирует отдел коммуникации главного управления Национальной полиции.

Участники группы продавали наркотики через интернет-мессенджер "Телеграм", а также размещали так называемые закладки в областном центре.

Во время обысков у задержанных сотрудники полиции и прокуратуры изъяли около 4,5 кг каннабиса, 208 грамм амфетамина, таблетки экстази, 156 марок с ЛСД, почти $15 тысяч и 81 тысячу грн.

Теги: #львов #украина #полиция #наркотики
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