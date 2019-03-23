Во Львове задержали группу наркоторговцев

Сотрудники полиции задержали четверых участников группы, занимавшейся сбытом наркотиков и психотропных веществ во Львове, информирует отдел коммуникации главного управления Национальной полиции.

Участники группы продавали наркотики через интернет-мессенджер "Телеграм", а также размещали так называемые закладки в областном центре.

Во время обысков у задержанных сотрудники полиции и прокуратуры изъяли около 4,5 кг каннабиса, 208 грамм амфетамина, таблетки экстази, 156 марок с ЛСД, почти $15 тысяч и 81 тысячу грн.