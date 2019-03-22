РФ отказала в "малом обмене" для освобождения П.Гриба – И.Геращенко

Киев предлагал провести малый обмен удерживаемого в РФ Павла Гриба на осужденного в Украине россиянина, однако РФ не проявила заинтересованности, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Учитывая очень тяжелое состояние здоровья Гриба, мы с господином Марчуком предлагали в предлагали в неофициальном формате сделать малый обмен. Мы готовы были, к примеру, передать россиянина... Никакой заинтересованности, никакой готовности (РФ - ИФ)", - сказала И.Геращенко во время встречи неформальной депутатской группы "Минская платформа" в пятницу в украинском парламенте.

Она также высказала обеспокоенность и протест в связи с тем, что к П.Грибу не допустили Международный комитет Красного креста, миссию врачей.

И.Геращенко подчеркнула, что Киев не признает "судилище" над украинцем, и добавила, что Киев включает П.Гриба во все списки на обмен заложников.