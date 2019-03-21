Апелляционный суд отменил судебное решение по иску руководителя Финэксбанка к НБУ

Шестой апелляционный административный суд 19 марта удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка Украины (НБУ) и отменил решение суда первой инстанции в деле по иску руководителя Финэксбанка к НБУ, сообщается в пресс-релизе НБУ.

Согласно сообщению, в сентябре-2016 НБУ принял решение о временном, до устранения нарушений, отстранении от должности и о несоответствии этого руководителя Финэксбанка требованиям законодательства Украины. Указанные решения были приняты регулятором в связи с ненадлежащим исполнением этим должностным лицом своих должностных обязанностей. Это, в частности, привело к проведению банком рисковой деятельности и нарушению требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Руководитель Финэксбанка обратился с иском о признании противоправными и отмене этих решений в Окружной административный суд г. Киева, который 26 ноября 2018 года этот иск удовлетворил. НБУ не согласился с таким решением суда и обжаловал его в апелляционном порядке.