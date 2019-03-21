События

16:32 21.03.2019

Правоохранители задержали 20 участников транснациональной группировки, продававшей наркотики за криптовалюту

2 мин читать
Правоохранители задержали 20 участников транснациональной группировки, продававшей наркотики за криптовалюту

Правоохранительные органы Украины прекратили деятельность транснациональной группировки, продававшей наркотики за криптовалюту в интернете, задержаны 20 активных участников группы.

"Задокументирована и прекращена деятельность транснациональной преступной организации, участники которой с 2014 года наладили разветвленную сеть по продаже за криптовалюту на территории Украины и бывшего СНГ наркотических средств через интернет-сайты", - рассказал начальник департамента Генеральной прокуратуры Украины Сергей Кизь в четверг на брифинге в Киеве.

По его словам, в преступную организацию входили граждане Украины и других государств, в частности РФ.

С.Кизь рассказал, что в ряде областей Украины были проведены более 100 следственных действий, изъяты наркотики, денежные средства и ценности общей стоимостью более 5 млн долл.

"Анализ "черной бухгалтерии" даёт нам основания считать, что приблизительный ежегодный оборот и прибыль от преступной деятельности этой организации составлял десятки миллионов долларов", - сказал он.

Эти средства, по словам С.Кизя, инвестировали в недвижимость и бизнес, в том числе и в других странах. "В настоящее время задержано около 20 человек-членов этой преступной группировки", - сказал представитель Генпрокуратуры.

В свою очередь первый заместитель главы Службы безопасности Украины Павел Демчина рассказал, что группировка насчитывала в целом около 1 тыс. человек.

Он допустил, что представители правоохранительных структур также могли быть причастны к деятельности этой группировки. "Такая разветвленная сеть, на мой взгляд – пока ни о каких утверждениях я не говорю – не могла существовать без подобного", - сказал П.Демчина

Теги: #криптовалюта #генпрокуратура #полиция #наркотики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:21 21.03.2019
Полиция Киева расследует появление фейковой агитпродукции об одном из кандидатов в президенты, заказанной другим кандидатом

Полиция Киева расследует появление фейковой агитпродукции об одном из кандидатов в президенты, заказанной другим кандидатом

17:13 21.03.2019
Полиция расследует появление фейковой агитпродукции об одном из кандидатов в президенты Украины, заказанной другим кандидатом

Полиция расследует появление фейковой агитпродукции об одном из кандидатов в президенты Украины, заказанной другим кандидатом

13:10 21.03.2019
Заявление Луценко о "неприкасаемости" некоторых людей может быть связано с расследованием дела о предоставлении американской помощи Генпрокуратуре

Заявление Луценко о "неприкасаемости" некоторых людей может быть связано с расследованием дела о предоставлении американской помощи Генпрокуратуре

13:02 21.03.2019
Правоохранители в Одесской области перекрыли канал контрабанды кокаина на сумму более $51 млн

Правоохранители в Одесской области перекрыли канал контрабанды кокаина на сумму более $51 млн

11:59 21.03.2019
С начала предвыборной кампании в полицию поступило около 500 сообщений о вероятном подкупе избирателей

С начала предвыборной кампании в полицию поступило около 500 сообщений о вероятном подкупе избирателей

11:56 21.03.2019
С начала предвыборной кампании в полицию поступило около 500 сообщений о вероятном подкупе избирателей

С начала предвыборной кампании в полицию поступило около 500 сообщений о вероятном подкупе избирателей

11:31 21.03.2019
Деятельность крупнейшей в истории Украины нарколаборатории пресечена в Киеве на Осокорках

Деятельность крупнейшей в истории Украины нарколаборатории пресечена в Киеве на Осокорках

11:22 21.03.2019
Генпрокуратура расследует возможный умышленный слив украинскими правоохранителями "черной бухгалтерии" для влияния на выборы в США

Генпрокуратура расследует возможный умышленный слив украинскими правоохранителями "черной бухгалтерии" для влияния на выборы в США

10:26 21.03.2019
Очередную витрину магазина Roshen подожгли накануне вечером в Киеве, полиция разыскивает двоих злоумышленников

Очередную витрину магазина Roshen подожгли накануне вечером в Киеве, полиция разыскивает двоих злоумышленников

10:17 21.03.2019
Пьяного мужчину, бродившему по Ивано-Франковску с "Сайгой" в руках, задержали патрульные полицейские

Пьяного мужчину, бродившему по Ивано-Франковску с "Сайгой" в руках, задержали патрульные полицейские

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минрегион планирует ввести обязательную шумовую дорожную разметку на трассах Украины

Правоохранители в Одесской области перекрыли канал контрабанды кокаина на сумму более $51 млн

Деятельность крупнейшей в истории Украины нарколаборатории пресечена в Киеве на Осокорках

Очередную витрину магазина Roshen подожгли накануне вечером в Киеве, полиция разыскивает двоих злоумышленников

В Италии полиция спасла 51 ребенка после поджога автобуса

ПОСЛЕДНЕЕ

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза назначена всем 24 военнопленным украинским морякам, начнется на следующей неделе - Полозов

40 человек погибли при крушении парома в Ираке

Большинство украинцев считают, что войну начали сепаратисты и РФ, а на власти Украины и олигархов возлагает ответственность каждый шестой – опрос КМИС

Посольство США пристально следит за развитием событий относительно ПриватБанка

Минрегион планирует ввести обязательную шумовую дорожную разметку на трассах Украины

Незаконно продававший таможенные базы данных харьковчанин приговорен к штрафу и спецконфискации

Гражданин РФ пытался въехать в Украину на угнанном автомобиле - Госпогранслужба

Украинец пытался ввезти в РФ на поезде 75 кг устриц неизвестного происхождения

Дожди и усиление ветра прогнозируют синоптики украинцам на ближайшие дни

Оклады глав Налоговой и Таможенной служб составят 24 тыс. грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА