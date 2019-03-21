Правоохранители задержали 20 участников транснациональной группировки, продававшей наркотики за криптовалюту

Правоохранительные органы Украины прекратили деятельность транснациональной группировки, продававшей наркотики за криптовалюту в интернете, задержаны 20 активных участников группы.

"Задокументирована и прекращена деятельность транснациональной преступной организации, участники которой с 2014 года наладили разветвленную сеть по продаже за криптовалюту на территории Украины и бывшего СНГ наркотических средств через интернет-сайты", - рассказал начальник департамента Генеральной прокуратуры Украины Сергей Кизь в четверг на брифинге в Киеве.

По его словам, в преступную организацию входили граждане Украины и других государств, в частности РФ.

С.Кизь рассказал, что в ряде областей Украины были проведены более 100 следственных действий, изъяты наркотики, денежные средства и ценности общей стоимостью более 5 млн долл.

"Анализ "черной бухгалтерии" даёт нам основания считать, что приблизительный ежегодный оборот и прибыль от преступной деятельности этой организации составлял десятки миллионов долларов", - сказал он.

Эти средства, по словам С.Кизя, инвестировали в недвижимость и бизнес, в том числе и в других странах. "В настоящее время задержано около 20 человек-членов этой преступной группировки", - сказал представитель Генпрокуратуры.

В свою очередь первый заместитель главы Службы безопасности Украины Павел Демчина рассказал, что группировка насчитывала в целом около 1 тыс. человек.

Он допустил, что представители правоохранительных структур также могли быть причастны к деятельности этой группировки. "Такая разветвленная сеть, на мой взгляд – пока ни о каких утверждениях я не говорю – не могла существовать без подобного", - сказал П.Демчина