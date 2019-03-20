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12:42 20.03.2019

Вышинский сказал, что вопрос обмена его не интересует

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Вышинский сказал, что вопрос обмена его не интересует

Подозреваемый в Украине в государственной измене руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский подчеркнул, что вопрос его обмена российской стороне его не интересует, а "интересует справедливость".

"Меня интересует справедливость, а не обмен... вопрос обмена вообще меня лично не интересует", - сказал он журналистам в перерыве заседания Кассационного уголовного суда Верховного суда в среду.

К.Вышинский отметил, что в данном случае речь идет о том, что "по абсолютно надуманным обвинениям журналистов бросают в тюрьму".

Говоря о наличии у него паспорта гражданина Российской Федерации, руководитель "РИА Новости-Украина" отметил, что его супруга – гражданка РФ и живет в Москве. "Я хотел бы иметь возможность жить с ней", - пояснил он.

В начале заседания судьи разрешили К.Вышинскому участвовать в заседании Верховного суда не в стеклянном боксе, а рядом с адвокатами.

Адвокаты аргументировали свое ходатайство тем, что у К.Вышинского ещё нет приговора, а защита хочет с ним пообщаться. Прокуроры в процессе не стали возражать против удовлетворения этого ходатайства, и суд удовлетворил ходатайство стороны защиты.

Теги: #обмен #вышинский
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