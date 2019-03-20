Москалькова прибыла в Киев на суд по Вышинскому

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, прибывшая в Киеве на заседание Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины по жалобе на незаконность задержания руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, хотела бы лично узнать о его состоянии здоровья и надеется, что суд изменит ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во вторник перед заседанием суда российский омбудсмен отметила журналистам, что К.Вышинский является гражданином РФ, но не выходил из гражданства Украины. По ее словам, необходимо урегулировать этот вопрос, чтобы таких людей могли посещать консулы.

Отвечая на вопрос о том, что она ожидает от заседания суда, Т.Москалькова сказала: "Во-первых, я хотела бы увидеть состояние его здоровья лично, своими глазами. Это очень важно: и внутреннее убеждение, и с тем, чтобы донести общественности, что же есть на самом деле. Второе: хотела бы видеть, как соблюдаются международные нормы в процессуальной сфере, международные нормы о защите прав журналиста".

По словам российского омбудсмена, ее запросы в Совет Европы, в комиссию ООН, к представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру - "все получили отклик, что журналисты обязаны быть под защитой государств при осуществлении своей деятельности".

По ее мнению, должна была быть международная экспертиза статей УК Украины, чтобы можно сказать, что "там профессиональная деятельность".

"Очень хотелось бы надеяться, что суд примет решение о замене ему меры пресечения из заключения под стражей на подписку о невыезде или домашний арест с учетом его состояния здоровья", - также сказала омбудсмен.

Комментируя возможность обмена К.Вышинского на кого-либо из украинских граждан, она сказала: "Вопрос обмена не входит в мою компетенцию и не является предметом моего мандата".

При этом Т.Москалькова добавила: "Но очень хотелось бы, чтобы эти люди вернулись в свою семью".

Ранее адвокат К.Вышинского Андрей Доманский сообщил, что его подзащитного 14 марта этапировали в Киев из Херсона для участия 20 марта в заседании Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины по жалобе на незаконность задержания К.Вышинского в мае 2018 года.