Политика

11:43 15.01.2020

Денисова просит Москалькову обеспечить медобследование удерживаемому в РФ крымскому татарину Каримову

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Денисова просит Москалькову обеспечить медобследование удерживаемому в РФ крымскому татарину Каримову

У украинца Алима Каримова, незаконно осужденного Россией по подозрению в связях с религиозной организацией "Хизб ут-Тахрир, на протяжении трех дней повышенная температура из-за ангины, но медицинская помощь ему не предоставляется, сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"У крымского татарина Алима Каримова, который удерживается в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Ростовской области", высокая температура, однако медицинская помощь не предоставляется. Алим Каримов заболел ангиной, в результате чего температура его тела в течение трех дней повышенная - 39,5 градусов", - написала Денисова на странице в Фейсбуке в среду.

Омбудсмен подчеркнула, что медработники не предоставляют гражданину Украины надлежащую помощь, а администрация пенитенциарного учреждения не обеспечивает возможность получения им медицинских препаратов.

"Из-за этого прошу уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову срочно принять меры для восстановления прав гражданина Украины, а именно - обеспечить проведение полного медицинского обследования и предоставления квалифицированного лечения", - сказано в сообщении.

Теги: #каримов #денисова #крым #татары #москалькова
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