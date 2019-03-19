События

20:00 19.03.2019

Любое затягивание процесса Brexit обойдется ЕС расходами – Барнье

1 мин читать
Любое затягивание процесса Brexit обойдется ЕС расходами – Барнье

Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье предупредил, что любое затягивание процесса Brexit будет сопряжено "с политическими и экономическими издержками" для ЕС и призвал Лондон представить четкий план.

"Продление на длительный срок (Brexit - ИФ) должно быть связано с чем-то новым, новым элементом или новым политическим процессом", - сообщил М.Барнье журналистам во вторник, призвав премьер-министра Великобритании Терезу Мэй заручиться поддержкой британского парламента.

Накануне спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу также сказал, что британский парламент не может в третий раз голосовать по Brexit без изменений предложения.

Теги: #brexit
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:45 18.03.2019
Британский парламент не может в третий раз голосовать по Brexit без изменений предложения о выходе

Британский парламент не может в третий раз голосовать по Brexit без изменений предложения о выходе

11:30 18.03.2019
Мэй может назначить голосование по Brexit непосредственно перед выходом из ЕС

Мэй может назначить голосование по Brexit непосредственно перед выходом из ЕС

16:47 17.03.2019
Голосование о сделке Brexit в парламенте Британии пройдет на этой неделе в случае уверенности правительства в успехе - глава Минфина Хэммонд

Голосование о сделке Brexit в парламенте Британии пройдет на этой неделе в случае уверенности правительства в успехе - глава Минфина Хэммонд

14:17 17.03.2019
Мэй призвала парламентариев проявить патриотизм, чтобы выйти из тупика Brexit

Мэй призвала парламентариев проявить патриотизм, чтобы выйти из тупика Brexit

12:47 16.03.2019
В Великобритании проходит демонстрация сторонников Brexit

В Великобритании проходит демонстрация сторонников Brexit

14:42 15.03.2019
Дальнейшие шаги по Brexit придется определять Лондону, считают в Берлине

Дальнейшие шаги по Brexit придется определять Лондону, считают в Берлине

20:40 14.03.2019
Британский парламент поддержал предложение Мэй о переносе крайнего срока Brexit на 30 июня

Британский парламент поддержал предложение Мэй о переносе крайнего срока Brexit на 30 июня

11:51 14.03.2019
Туск допустил возможность переноса сроков Brexit

Туск допустил возможность переноса сроков Brexit

09:26 14.03.2019
Глава МИД ФРГ назвал "сигналом разума" отказ британского парламента поддержать вариант Brexit без соглашения

Глава МИД ФРГ назвал "сигналом разума" отказ британского парламента поддержать вариант Brexit без соглашения

07:43 14.03.2019
Британские депутаты проголосовали против Brexit без соглашения с Брюсселем

Британские депутаты проголосовали против Brexit без соглашения с Брюсселем

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пожар на лесном массиве в Одесской области локализован на 20 га, камыш на 30 га продолжает гореть – ГСЧС

Боевики во вторник 4 раза нарушили перемирие в зоне ООС – штаб

Украинскому военнопленному моряку Сороке сделали операцию, извлекли осколки и сшили сухожилия – Денисова

СБУ блокировала деятельность организаторов "Forex Trend Limited"

Порошенко: 10-я ОГШБ уничтожила 5 орудий боевиков с помощью ПТРК "Стугна-П" с начала года

ПОСЛЕДНЕЕ

В Тегеране загорелся самолет с сотней пассажиров на борту

Трамп не исключил введения более серьезных санкций против Венесуэлы

Аваков и Дюмон обсудили обеспечение честных и прозрачных выборов в Украине

Мужчина пострадал в результате взрыва в подъезде многоэтажки в Днепровском районе Киева

Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине

Пожар на лесном массиве в Одесской области локализован на 20 га, камыш на 30 га продолжает гореть – ГСЧС

НАПК проверит е-декларации еще 100 топ-чиновников, в том числе Кернеса, Продана и Трояна

Боевики во вторник 4 раза нарушили перемирие в зоне ООС – штаб

Вышинский не жаловался на условия содержания в Лукьяновском СИЗО - Денисова

Аквапарк в ТРЦ Dream Town закрывается в связи с реконструкцией ТРЦ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА