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19:04 19.03.2019

НАПК проверит е-декларации еще 100 топ-чиновников, в том числе Кернеса, Продана и Трояна

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НАПК проверит е-декларации еще 100 топ-чиновников, в том числе Кернеса, Продана и Трояна

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начинает полную проверку очередных 100 электронных деклараций Топ-чиновников.

Как сообщает во вторник пресс-служба НАПК, среди е-деклараций, которые будут проверены, декларации 25 судей, заместителей министров, руководителей ведомств и их заместителей, должностных лиц Государственной фискальной службы (ГФС), председателей облгосадминистраций, областных и городских советов.

В НАПК отмечают, что е-декларации для проверки были выбраны системой автоматизированного контроля в соответствии с суммой набранных каждой декларации баллов по установленным критериям.

"Национальное агентство проверит декларации на достоверность указанных в них сведений, точность оценки задекларированных активов, на наличие конфликта интересов", - сказано в сообщении.

Теги: #напк #е_декларации
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