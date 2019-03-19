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15:39 19.03.2019

Украинскому военнопленному моряку Сороке сделали операцию, извлекли осколки и сшили сухожилия – Денисова

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Украинскому военнопленному моряку Сороке сделали операцию, извлекли осколки и сшили сухожилия – Денисова

Украинскому военнопленному моряку Василию Сороке, раненному во время вооруженного захвата украинских военных судов россиянами, накануне сделали операцию, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на слова ее российской коллеги Татьяны Москальковой.

"Она подтвердила, что вчера военнопленному моряку Василию Сороке, которого 25 ноября 2018 ранили во время акта военной агрессии РФ в Керченском проливе, сделали хирургическую операцию в клинике имени Пирогова в Москве. Врачи извлекли осколки и сшили сухожилия левой руки", - написала Л.Денисова в своей странице в соцсети Фейсбук.

По ее информации, на данный момент В.Сорока находится в Лефортовском СИЗО Москвы, где за ним будут наблюдать врачи и делать ему необходимые медицинские манипуляции.

"Выражаю благодарность всему международному сообществу, которая вместе с Украиной заставила РФ сделать такую необходимую для жизни нашего моряка операцию", - поблагодарила она.

Теги: #азовское_море #денисова #моряки
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