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07:08 19.03.2019

За минувшие сутки погиб боец ВСУ вследствие 3 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе

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За минувшие сутки погиб боец ВСУ вследствие 3 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе

За минувшие сутки боевики на Донбассе три раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, трижды применив оружие, которое запрещено минскими договоренностями, вследствие чего погиб один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"18 марта российские оккупационные войска три раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применив запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82-мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие… Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб", – говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В штабе подчеркнули, что все обстрелы боевики осуществили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из минометов калибров 120 и 82-мм - вблизи Екатериновки; дважды - из снайперской и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов, и в дальнейшем - из минометов калибра 82-мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Хутора Вольный.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил", – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, 18 марта два боевика было ликвидировано и двое ранены. Также были уничтожены две боевые машины пехоты и две единицы военной автомобильной техники противника.

С начала текущих суток обстрелов позиций ООС не зафиксировано.

Теги: #оос #сводка #украина #донбасс
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