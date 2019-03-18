Чиновники Нацакадемии аграрных наук и Госземагенства извещены о подозрении по делу о присвоении земли академии

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) согласовали сообщение о подозрении семи чиновникам в уголовном производстве по факту незаконного завладения особо ценными землями Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) в 2013-2014 годах, сообщается на странице САП в соцсети Facebook.

Как сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины, речь идет об экс-президенте и вице-президенте НААН, директоре, экс-заведующем отдела и заведующем отделом внедрения Научно-учебного центра Института земледелия НААН. Также о подозрении извещены сотрудник СБУ и экс-начальник управления государственного земельного кадастра Главного управления Госземагенства в Киевской области

Досудебное расследование установило, что чиновники с сентября 2013 по сентябрь 2014 года инициировали принятие ряда решений, в результате которых более 15 га государственных земель в с.Гатное Киево-Святошинского района Киевской области, которые имели статус особенно ценной земли и должны были использоваться исключительно с исследовательской целью, незаконно перешли в частную собственность.

"Решение об исключении такой земли и изменение ее целевого назначения может принимать исключительно Верховная Рада по предоставлению Кабинета министров Украины. Однако должностные лица НААН в сговоре со служебными лицами ГУ Госземагентства в Киевской области проигнорировали требования законодательства… В результате такого решения участки перешли в собственность заранее определенных лиц. Среди получателей участков не только подозреваемые и их близкие лица, но и сотрудники СБУ, должностные лица НААН, Министерства аграрной политики и других органов власти. В целом эти лица получили 144 участка, на 138 из которых права собственности уже оформили", - рассказали в НАБУ.

По данным САП, участки были сформированы в результате исключения 15,12 га особо ценных земель госпредприятия "Опытное хозяйство "Чабаны", рыночная стоимость которых на момент перехода в частную собственность составляла почти 42,5 млн гривен. По ходатайству стороны обвинения следственный судья наложил арест на все 144 земельных участка.

Действия указанных должностных лиц квалифицированы по ч.5 ст.191 (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.15, ч.5 ст.191 191 (покушение на завладение средствами путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Действия троих из указанных лиц дополнительно квалифицированы по ч.1 ст.366 УК (декларирование недостоверной информации). В настоящее время готовятся ходатайства об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения. В рамках досудебного расследования проверяется причастность других лиц к совершению указанных правонарушений.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляли с апреля 2017 года.