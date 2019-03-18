В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с осадками, метелями и с последующей оттепелью, 18 марта в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень) – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.