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08:13 18.03.2019

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

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В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

 Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с осадками, метелями и с последующей оттепелью, 18 марта в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень) – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

Теги: #карпаты #снег #украина #лавина
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