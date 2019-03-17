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11:00 17.03.2019

В Хмельницком на пожаре в жилом доме погиб пенсионер - ГСЧС

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В Хмельницком на пожаре в жилом доме погиб пенсионер - ГСЧС

В Хмельницком на ул.Староконстантиновское в результате пожара в двухэтажном жилом доме погиб пенсионер, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"17 марта в 2:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в г.Хмельницький на ул. Староконстантиновское шоссе возник пожар в квартире двухэтажного многоквартирного жилого дома. Спасатели обнаружили погибшим 62-летнего гражданина", - говорится в сообщении.

Как отмечается, спасатели локализовали пожар на площади 30 кв.м. в 03.03 и полностью ликвидировали в 03:21 в ночь на воскресенье.

"Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении", - предполагают в ГСЧС.

К тушению пожара привлекалось четыре единицы техники и 15 человек личного состава.

Теги: #хмельницкий #гсчс #пожар
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