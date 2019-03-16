Участники акции, организованной "Нацкорпусом", после митинга на Майдане отправились к администрации президента

Участники акции, организованной партией "Национальный корпус" и ОО "Национальные дружины", после митинга на Майдане независимости отправились к администрации президента.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", с импровизированной сцены, установленной на Майдане Независимости, участники митинга требовали справедливого наказания для участников схемы хищений в оборонно-промышленном комплексе.

После митинга, на котором также выступила сестра народного депутата Надежды Савченко Вера Савченко, активисты отправились к администрации президента.

Правоохранители перекрыли правительственный квартал для движения транспорта.

Ранее киевская полиция сообщила, что для охраны правопорядка в субботу задействованы 3 тыс правоохранителей.

В субботу президент Украины Петр Порошенко находится с рабочей поездкой в Полтавской области.

Это не первая акция, организованная партией "Национальный корпус" после журналистского расследования о хищениях в ОПК.