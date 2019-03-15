РФ подаст кассацию в Верховный суд Нидерландов, если проиграет апелляцию по "скифскому золоту", допускают в Украине

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова прогнозирует, что Россия подаст кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов если проиграет апелляцию по делу о возвращении в Украину экспонатов выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" (так называемое "скифское золото").

"Апелляция - не последняя возможная инстанция. Сторона, которая проигрывает, имеет право подать кассацию в Верховный суд Нидерландов, который уже является окончательной инстанцией", - пояснил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов на пресс-конференции на тему: "Дело о "скифском золоте". Как Украина отстаивает свои культурные ценности" в пятницу в Киеве.

В свою очередь Э.Джапарова высказала уверенность, что Украина выиграет апелляцию по данному делу, но допустила, что Россия подаст кассационную жалобу.

"По ощущением, это может быть (подача кассации - ИФ). Учитывая, что они выбрали для себя путь, чтобы растянуть этот процесс во времени, имея не крепкую правовую позицию, наверное, эта кассация произойдет", - сказала она.

Как сообщалось, выставка "Крым. Золотой остров в Черном море" (так называемое "скифское золото") в музее Алларда Пирсона была сформирована из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, произошедшую после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию.

По словам министра юстиции Украины Павла Петренко, на территории Королевства Нидерланды находится более 565 музейных предметов коллекции "Крым. Золотой остров в Черном море" из Музейного фонда Украины. В основном это археологические находки. Страховая стоимость коллекции - EUR10 млн.

В Минкультуры РФ в сентябре 2014 года заявили, что экспонаты "скифского золота" из киевских музеев возвращены в Киев, предметы из крымских музеев остаются в Голландии после совместной выставки в амстердамском музее.

Официальная позиция Украины – "экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, их надо передать непосредственно государству Украина".