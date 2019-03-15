В Украине на 40 суток арестован гражданин США, разыскиваемый за организацию крупного наркокартеля

По ходатайству прокуратуры г.Киева суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей гражданину США, который находился в розыске за организацию крупного наркокартеля с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №10 суд применил экстрадиционный арест сроком на 40 суток к гражданину Соединенных Штатов Америки, который находится в международном розыске по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в пятницу.

Отмечается, что 34-летнего мужчину задержали 12 марта 2019 в Киеве сотрудники СБУ совместно с департаментом международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.

Кроме того, одновременно в Израиле была проведена масштабная спецоперация по разоблачению и задержанию других участников наркокартеля.

"В соответствии с постановлением суда задержанный в Киеве гражданин США будет находиться под стражей в Киевском следственном изоляторе до решения вопроса об его экстрадиции по запросу компетентных органов государства Израиль", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 12 марта Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины совместно с полицией Израиля блокировали деятельность крупнейшей за последнее десятилетие международной сети Интернет-торговли наркотиками.

12 марта на основании ходатайства о международной помощи украинские правоохранители задержали главу наркокартеля в Киеве, куда он прибыл для налаживания "бизнес-связей" с представителями местных криминальных кругов.

Позже в посольстве Израиля в Украине подтвердили задержание в Киеве главы израильской криминальной сети наркотрафика.

Одновременно, в Израиле была задержана группа из 42-х человек, привлеченных к указанной уголовной сети.