Неизвестный открыл стрельбу в мечети в Новой Зеландии, по меньшей мере шесть человек убиты – СМИ

стре По меньшей мере шесть человек погибли в результате стрельбы в мечети новозеландского города Крайстчерч, сообщает "NZHerald".

Неизвестный открыл огонь в мечети в центре города Крайстчерч. По словам очевидцев, в мечети находилось около 200 человек.

К мечети стянуты все подразделения полиции.

Кроме того, сообщается о вооруженной полиции у второй мечети в пригороде Крайстчерча - Линвуде.

Власти просят жителей оставаться в своих домах и сообщать о подозрительных фактах правоохранителям.

Все школы и государственные учреждения города закрыты. Также отменен прием в больнице города.

"Общественность не должна посещать госпиталь Крайстчерча, если это не чрезвычайная ситуация", - сообщается на странице больницы в Facebook.

Официального подтверждения о жертвах нет.