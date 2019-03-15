Неизвестный открыл стрельбу в мечети в Новой Зеландии, по меньшей мере шесть человек убиты – СМИ
стре По меньшей мере шесть человек погибли в результате стрельбы в мечети новозеландского города Крайстчерч, сообщает "NZHerald".
Неизвестный открыл огонь в мечети в центре города Крайстчерч. По словам очевидцев, в мечети находилось около 200 человек.
К мечети стянуты все подразделения полиции.
Кроме того, сообщается о вооруженной полиции у второй мечети в пригороде Крайстчерча - Линвуде.
Власти просят жителей оставаться в своих домах и сообщать о подозрительных фактах правоохранителям.
Все школы и государственные учреждения города закрыты. Также отменен прием в больнице города.
"Общественность не должна посещать госпиталь Крайстчерча, если это не чрезвычайная ситуация", - сообщается на странице больницы в Facebook.
Официального подтверждения о жертвах нет.