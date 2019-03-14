События

15:17 14.03.2019

Полиция проводит проверку по факту массового ухудшения самочувствия учеников в г.Днепр, в больницу попали 12 школьников

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Полиция проводит проверку по факту массового ухудшения самочувствия учеников в г.Днепр, в больницу попали 12 школьников

В Шевченковском районе Днепра в одну из школ на занятия в четверг не явились 512 учеников из 904-х, по неофициальным данным, 94 школьника пожаловались на плохое самочувствие.

Полиция проводит проверку данной информации.

Как сообщается на странице полиции Днепропетровской области в "Фейсбук", есть также информация, что среди пожаловавшихся на плохое самочувствие 12 учеников госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь.

На данный момент в школе работают сотрудники отдела ювенальной превенции. Также на место выехала санэпидемстанция, которая выясняет причины ухудшения самочувствия школьников.

Информация по данному факту внесена в журнал единого учета. Причины ухудшения состояния здоровья детей и другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Теги: #больница #днепр #полиция #школьники
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