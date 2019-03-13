Испытания новейшего украинского ракетного вооружения будут проходить в Черниговской области

Испытания последних разработок украинского оборонно-промышленного комплекса в области ракетного вооружения будут проходить на полигонах в Черниговской области, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Очень важно, что эти испытания наших новейших ракетных технологий будут проходить здесь, на Черниговской земле", - сказал П.Порошенко на совете регионального развития Черниговской области в среду.

Он напомнил, что после того, как Российская Федерация нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в ответ на что США также прекратили действие этого документа, у Украины возникли новые возможности в разработке и производстве отечественного высокоточного ракетного вооружения.

"Украина начала свои испытания… И для Украины сейчас возникают абсолютно новые современные возможности и для увеличения точности, и расширения радиуса действия, и для мощности нашего возможного ответа на агрессию", - добавил П.Порошенко.

Ранее П.Порошенко заявил о не намерении Украины повторять ошибки Будапештского меморандума и намерении развивать высокоточное ракетное оружие.

Президент 11 марта поставил перед конструкторскими бюро и оборонными предприятиями страны задачу разработать высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия.

"Сейчас ставим перед конструкторскими бюро, оборонной промышленностью задачу: нам нужно высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное в ответ на агрессию поражать цели далеко в тылу врага", - сказал он во время посещения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ в Житомирской области.