Палата представителей Конгресса США одобрила серию антироссийских документов

Палата представителей Конгресса США во вторник сообщила, что одобрена одна резолюция и три антироссийских законопроекта.

Так, речь идет о законопроекте ''KREMLIN Act'', краткое название которого является английской аббревиатурой, призывающем к "ограничению провокаций со стороны России". Он требует от директора нацразведки США Дэна Коутса подготовить три доклада, в которых будет содержаться оценка "намерений политического руководства Российской Федерации".

В частности, законопроект требует предоставить информацию о возможных военных действиях России в случае ее конфликта с членами НАТО; о ее потенциальной реакции на усиление влияния США и стран НАТО в Восточной Европе и на военную поддержку США их партнеров и союзников, а также о слабых местах США, которыми может попытаться воспользоваться российская сторона.

При этом доклады должны быть подготовлены не позднее 90 дней со дня вступления в силу закона.

Помимо этого, конгрессмены поддержали законопроект, который призван "усилить ответ Соединенных Штатов на российское вмешательство".

Также конгрессмены большинством голосов поддержали законопроект, который запрещает правительству Соединенных Штатов признавать Крым российской территорией.

"Политика Соединенных Штатов заключается в непризнании суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством и территориальными водами", - говорится в законопроекте.

Документы должны получить одобрение Сената США, только после этого они могут быть направлены на подпись президента страны Дональда Трампа.