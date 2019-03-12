События

12:30 12.03.2019

Дело сотрудника СБУ, фигурирующего в журналистском расследовании, рассматривается в суде

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Дело сотрудника СБУ, фигурирующего в журналистском расследовании, рассматривается в суде

Сотрудник Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и области Дмитрий Москаленко, который фигурирует в журналистском расследовании команды Bihus.info, был выведен в распоряжение на время досудебного расследования более двух лет назад, его дело уже в суде, подчеркивают в пресс-центре СБУ.

"... дело в отношении сотрудника Главного управления СБУ в Киеве и области Дмитрия Москаленко, открытое Генеральной прокуратурой по подозрению в совершении правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.190 УПК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). В соответствии с требованиями законодательства, 17 февраля 2017 года он был выведен в распоряжение на время досудебного расследования, во время которого СБУ осуществляло полное содействие Генпрокуратуре по этому делу", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ во вторник.

В спецслужбе уточнили, что на сегодняшний день это дело уже рассматривает суд.

"Жаль, что журналисты программы "Наши гроши" не поинтересовались у Службы о деталях дела до выхода в эфир своего расследования", - сетуют в СБУ.

В спецслужбе подчеркнули, что ведомство последовательно очищает собственные ряды от коррупционеров и предателей, а глава СБУ Василий Грицак придерживается принципиальной позиции разоблачить и наказать каждого сотрудника, который совершит преступление, несмотря на должность, звание или послужной список.

Как сообщалось, в финальной серии расследования команды журналистских расследований Bihus.info утверждалось, что правоохранительные органы годами потворствовали незаконным схемам закупки комплектующих для "Укроборонпрома", из-за чего расследования не доходили до установления причастности высокопоставленных чиновников.

По информации журналистов, фигуранты их расследований Виталий Жуков и Андрей Рогоза договаривались с налоговой о снятии претензий с ООО "Оптимумспецдеталь", а в 2016 году работу незаконной схемы поставок покрывали через следователя Киевского управления СБУ Д.Москаленко.

Теги: #москаленко #сбу
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