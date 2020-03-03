Политика

17:16 03.03.2020

Замминистра развития громад Москаленко задекларировала 1,2 млн грн доходов за 2019 год

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Замминистра развития громад Москаленко задекларировала 1,2 млн грн доходов за 2019 год

Заместитель министра развития громад и территорий Украины Валентина Москаленко указала 1 млн 201 тыс. 337 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, 736 тыс 538 грн дохода замминистра составила заработная плата, 1 тыс 226 грн – помощь внутренне перемещенным лицам, 73 грн – выплата за донорство и 463 тыс 500 грн дохода от отчуждения недвижимого имущества.

Также она указала в декларации 600 тыс. грн наличными средствами.

Москаленко не владеет недвижимым имуществом и автомобилями.

Согласно декларации, она арендует квартиру площадью 40 кв. м в Киеве, а также зарегистрирована в доме площадью 177 кв. м, который размещен на земельном участке (690 кв. м) в с.Белоглинка Симферопольского района Автономной Республики Крым.

Как сообщалось, за 2018 год Москаленко задекларировала 391 тыс. грн доходов.

Теги: #москаленко #декларация
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