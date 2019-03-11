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17:46 11.03.2019

Минобороны Украины до конца года завершит первый этап реконструкции технических территорий на трех арсеналах боеприпасов

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Минобороны Украины до конца года завершит первый этап реконструкции технических территорий на трех арсеналах боеприпасов

Министерство обороны Украины планирует до конца 2019 года завершить первый этап сооружения защитных хранилищ на трех арсеналах, подчеркивают в Вооруженных силах Украины.

"В 2018 году были разработаны проекты реконструкции технических территорий трех арсеналов, которые прошли государственную экспертизу и предусматривают строительство 136 защитных железобетонных обсыпных хранилищ трех типов", - сказано в пресс-релизе управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.

Реконструкция должна пройти в три очереди и завершиться до конца 2021 года.

В 2018 году Минобороны заключило с двумя компаниями контракты, на основе которых началось строительство первой очереди защитных обсыпных хранилищ – 35 единиц.

"Завершение строительства первой очереди защитных хранилищ, согласно утвержденным календарным планам, будет осуществлено до 2019 года", - сказано в пресс-релизе.

По информации управления по связям с общественностью, в начале текущего года спланировали аналогичную реконструкцию еще на трех военных объектах хранения боезапаса, идет проектирование.

Вооруженные силы планируют до конца 2019 года оборудовать охранные периметры 37 потенциально опасных объектов хранения ракет и боеприпасов, топливно-смазочных материалов и компонентов жидкого ракетного топлива.

По информации ВСУ, в защищенные хранилища переместили 178 тыс. тонн ракет и боеприпасов, что позволило укрыть 100% реактивных снарядов к реактивным системам залпового огня и дефицитные номенклатуры боеприпасов.

Как сообщалось, в октябре 2018 года произошел пожар и взрывы на территории складов 6-го арсенала Министерства обороны Украины возле пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области. Из-за ЧП было эвакуировано население из 38 населенных пунктов, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км.

За последние 15 лет пожар на арсенале под Ичней - минимум, десятый случай подобных ЧП в Украине. Так, 29 октября 2015 года произошел пожар на складе боеприпасов в Сватово Луганской области, в результате чрезвычайного события погибли четыре человека: трое военнослужащих и местная жительница.

Теги: #минобороны #боеприпасы #склады
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