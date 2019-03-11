С Мангера сняли браслет и вернули загранпаспорт – адвокат

С подозреваемого в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера после не продления судом срока действия обязательств сняли электронное средство слежения (электронный браслет) и вернули ему заграничный паспорт, сообщает интернет-издание "lb.ua" со ссылкой на слова его адвоката Дмитрия Ильченко.

"Браслет сняли, паспорта вернули", - сказал он в понедельник, не уточнив, в какой день прошли соответствующие мероприятия.

Д.Ильченко сообщил, что пока защита не подала апелляционную жалобу на отстранение В.Мангера от должности председателя облсовета, но собирается обратиться в суд апелляционной инстанции.