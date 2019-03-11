События

00:47 11.03.2019

В Харьковской области из ружья застрелился пенсионер, узнавший об онкологии

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В Золочеве (Харьковская обл.) 62-летний мужчина застрелился из ружья, когда узнал об онкологии, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Тело мужчины неподалеку от мусорных баков в поселке Золочев обнаружила местная жительница. Установлено, что 62-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Он застрелился из переработанного на "обрез" охотничьего гладкоствольного оружия", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что жена погибшего рассказала, что неделю спустя мужчина узнал о том, что болен онкологией и отказался от лечения.

Правоохранители внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Теги: #пенсионер #самоубийство #украина #харьковская_область
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