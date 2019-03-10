На Донбассе с начала суток было тихо

С начала суток воскресенья, 10 марта, и по 18.00 украинские военнослужащие не зафиксировали нарушений режима прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 воскресенья, опубликованной на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук.