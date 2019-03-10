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03:28 10.03.2019

Венесуэльцы закупают бензин для генераторов из-за отсутствия стабильного энергоснабжения

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Длинные очереди на автозаправочных станциях сформировались в субботу утром в городах Венесуэлы - люди закупают топливо для генераторов в условиях продолжающихся проблем с функционированием электроэнергетической системы страны, пишет латиноамериканская пресса.

Кроме того, много людей собираются у специальных зарядных установок на солнечных батареях, рассчитанных на подзарядку мобильных телефонов и компьютеров.

Не работает аэропорт, все рейсы отменены. Согласно данным службы мониторинга за самолетами гражданской авиации, в воздушном пространстве Венесуэлы сейчас находятся единичные самолеты.

Не функционирует метро Каракаса, которое ежедневно перевозит по два миллиона пассажиров. Закрыты магазины.

Самая сложная ситуация складывается в больницах. В тех лечебных учреждениях, где есть генераторы, их используют лишь в неотложных случаях. Часто персонал вынужден использовать ручные или механические приспособления.

В то же время сотовая связь и интернет продолжают работать относительно стабильно.

Ранее сообщалось о частичном восстановлении энергоснабжения в некоторых районах Каракаса, однако на большей части территории страны проблемы с функционированием электросистем продолжаются.

Массовое отключение электроэнергии в Венесуэле коснулось и бразильского штата Рорайма, энергоснабжение которого наполовину обеспечивает венесуэльская ГЭС "Гури", на которой вышла из строя система автоматического контроля.

Власти Венесуэлы заявили, что причиной масштабного отключения электроэнергии стала кибератака. При этом они высказали мнение, что эта атака была проведена с территории США.

Оппозиция винит в происшедшем власти, заявляя о плохой организации хозяйствования.

Ожидается, что в складывающихся условиях позже в субботу в Каракасе и других городах состоятся две массовые акции. Своих сторонников на улицы призывают выйти и власти, и оппозиция. В столице значительно усилены меры безопасности.

Теги: #венесуэла #кризис #ситуация #энергетика
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